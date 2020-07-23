Участники первой смены форума "Территория смыслов" получили гранты на около 6,3 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Десять участников первой смены форума "Территория смыслов", который проходит на площадке Мастерской управления "Сенеж", получили около 6,3 млн рублей в качестве грантов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организаторов форума.

"Всего было подано 64 заявки, из которых 20 заявок были представлены на публичной защите конкурса. Победителями стали 10 человек на общую сумму около 6,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что среди победителей - жители восьми регионов, больше всего представителей Татарстана - три человека. Победители предложили различные социальные проекты, в частности, проведение фестивалей молодежной культуры, развитие наставничества и студенческого кинематографа.

"Смена "Амбассадоры Форума" первой прошла в новом для "Территории смыслов" смешанном офлайн- и онлайн-формате. И сейчас уже можно сказать, что такой формат показал свою эффективность. Я полагаю, что он открыл новые возможности для всех крупных мероприятий в стране. Участники не только смотрели трансляции сессий в интернете, но и задавали вопросы спикерам, высказывали свое мнение, дискутировали с теми, кто находится непосредственно на самом мероприятии в офлайне", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

В свою очередь программный директор форума Матвей Навдаев поблагодарил участников за интерес и желание расти и развиваться.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей". Образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".