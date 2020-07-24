ЕГЭ в резервные дни основного периода сдадут свыше 53 тыс. выпускников

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 53 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в резервные дни основного периода, 24 и 25 июля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Всего на участие в ЕГЭ в резервные дни зарегистрировано более 53 тыс. человек. Почти 40 тыс. из них будут сдавать ЕГЭ 24 июля <…>. 25 июля ЕГЭ пройдет для примерно 13 тыс. участников", - говорится в сообщении.

Сдавать ЕГЭ в резервные дни будут участники, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной срок по болезни или иной уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения ЕГЭ по разным предметам. Также пройдут ЕГЭ по химии в тех регионах, где экзамен был перенесен. Это Астраханская, Пензенская области, Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

ЕГЭ по русскому языку в резервные сроки сдадут 2,9 тыс. человек, по профильной математике - 4,4 тыс., по биологии - 2,4 тыс., по географии - свыше 1,6 тыс., по информатике - более 1,7 тыс., по истории - свыше 3,8 тыс., по литературе - более 2,4 тыс., по обществознанию - 15,5 тыс., по физике - более 2,4 тыс., по химии - 12,6 тыс. Письменный экзамен по иностранным языкам сдадут почти 2,7 тыс. участников, устный - около 700 человек.

Свои результаты выпускники получат не позднее 3 августа.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Всего для участия в экзаменах зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.