Московский выпускной для школьников пройдет в Парке Горького

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Традиционный московский выпускной для школьников пройдет 24 июля в Парке Горького. Как сообщили пресс-службе Комплекса социального развития столицы, концертная программа начнется в 20:00 мск.

Праздничные мероприятия пройдут в специальных зонах с разными тематиками на территории всего парка, а в 22:00 мск начнется большой концерт, на котором выступят более 40 артистов. В полночь выпускников ждет праздничный салют, говорится в сообщении.

Первая площадка, которая ждет выпускников - "Фантазия "Мечтай" - это зона погружения в концепцию мероприятия. Пройдя сквозь входную арку Парка Горького, ребята окажутся на красной ковровой дорожке, где их будут ждать фотографы, театрализованные представления, тематические фотозоны и "волшебный лес".

А в зоне "Искусство "Твори" выпускники смогут побывать в необычном арт-лабиринте. На территории "Экология "Береги" ребят и сопровождающих пригласят отдохнуть под выступления джазовых музыкантов. Основной концерт пройдет на сцене Пушкинской набережной. В течение восьми часов, до 06:00 исполнять хиты и поздравлять выпускников будут более 40 артистов, среди которых Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah, Олег Майами.

"С экранов к выпускникам обратятся более 20 знаменитостей - актриса Лиза Арзамасова, писатель Александр Цыпкин, ведущий "Comment Out" и "Галилео" Владимир Маркони, актриса Анна Хилькевич, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и другие", - говорится в сообщении.

О мерах безопасности

На территорию парка с 24 по 25 июля вход будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

"Весь задействованный в мероприятии персонал проверят на коронавирус. Перед отправлением в Парк Горького всем участникам в автобусе измерят температуру и раздадут маски. На входе выпускникам повторно измерят температуру, а руки обработают антисептиком. К участию в мероприятии не будут допущены участники с повышенной температурой тела или с признаками респираторного заболевания", - говорится в сообщении.

Праздник проводится в разрешения Роспотребнадзора Москвы, его сотрудники будут дежурить и на самом мероприятии.