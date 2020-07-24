Трамп: многие американские школы могут безопасно открыться, несмотря на пандемию

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Власти США уверены, что "многие школьные округа" страны могут безопасно открыться с началом нового учебного года при условии соблюдения необходимых мер борьбы с коронавирусом. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в четверг на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы считаем, что многие школьные округа теперь могут безопасно открываться при условии выполнения мер, направленных на ослабление воздействия [пандемии], а также стандартов охраны здоровья, чтобы защитить семьи, учителей и учеников", - сказал американский лидер.

"В городах и штатах, которые в настоящее время являются очагами [эпидемии в США] <...>, [школьным] округам может потребоваться отложить открытие на несколько недель. Это возможно. Это будет на усмотрение губернаторов. Решение должно приниматься на основании данных и фактов на местах <...>. Но каждый округ должен активно готовиться к открытию", - добавил Трамп, отметив, что уже в четверг Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародуют дополнительные рекомендации об открытии учебных заведений страны.

Ранее президент критиковал систему дистанционного обучения, называя ее ужасной. Он неоднократно подчеркивал необходимость открыть школы осенью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 4 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 144 тыс. человек.