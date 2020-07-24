"Известия": в Госдуме предложили приобщать к расследуемым делам выводы частных детективов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Улики, собранные частными детективами, могут стать доказательствами в официальных расследованиях, которые ведут российские правоохранительные органы. Законопроект, закрепляющий в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ такую возможность, будет внесен в правительство в пятницу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на автора документа, депутата Госдумы Анатолия Выборного.

По его словам, в России уже существует закон, наделяющий детективов правом проводить расследования. "В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство дает возможность приобщать результаты частного расследования в качестве доказательств, но прямого указания на это нет. Зачастую принятие решения носит субъективный характер <...> Кроме того, некоторые следователи просто не хотят идти на такой риск - вдруг кто-то подумает, что они лично заинтересованы в приобщении материалов частных детективов", - заявил Выборный. Поэтому, по информации газеты, в Госдуме подготовили для передачи в правительство соответствующий законопроект, согласно которому расследование частного детектива может быть приобщено к делу, если клиент (адвокат, обвиняемый, потерпевший) заключил с ним официальный договор, а доказательства получены разрешенными УПК способами.

Для этого, по замыслу авторов проекта, необходимы уточнения в УПК, в частности в статью 89 ("Использование в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности"), которые уравняют итоги работы частных и государственных сыщиков и зафиксируют определение "результатов частной детективной деятельности".

В настоящее время, как следует из исследования Генпрокуратуры, на которое ссылается Выборный, причиной отказа в использовании материалов частного расследования в 55,8% случаев следователи называли именно отсутствие в УПК РФ соответствующего пункта, а в остальных 44,2% говорилось, что частный детектив не наделен правом представления результатов своей работы в уголовном судопроизводстве.