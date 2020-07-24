"Известия": продажи защитных масок в России к середине лета упали в 2,5 раза

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россияне стали в два с половиной раза меньше покупать защитные медицинские маски на второй неделе июля. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

По данным исследования DSM Group, с 6 по 12 июля российские аптеки продали 3,8 млн упаковок медицинских масок, а это в два с половиной раза меньше, чем в пиковый период 11-17 мая, когда продажи масок достигали 9,2 млн упаковок за неделю. "Известия" отмечают, что по показателям 2019 года продажи масок были на уровне 278 тыс. упаковок в неделю. Сравнивая продаваемость с выручкой аптечных сетей, исследователи указывают, что на второй неделе июля она составила 176,4 млн рублей, а на пике мая этот показатель равнялся 443,7 млн рублей.

"Наиболее очевидная причина падения продаж масок в том, что люди перестают ими пользоваться. Граждане и до смягчения ограничительных мер не спешили их носить, а теперь в большинстве регионов либо отменен масочный режим, либо разрешено не использовать средства защиты на улице", - приводятся в публикации слова гендиректора DSM Group Сергея Шуляка.

Объясняя такое резкое снижение продаж, эксперты издания также отмечают общее падение цен на продукцию, переход на многоразовые образцы и послабление режима самоизоляции. Так, в Москве доля тех, кто еще носит маски, упала до 5%, хотя во время острой фазы пандемии их число составляло 82% утром и до 56% по вечерам.