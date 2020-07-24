У новой станции метро "Улица Народного Ополчения" началось благоустройство территории

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Улица Народного Ополчения" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) Московского метрополитена, начались на северо-западе столицы. Завершить работы планируется в октябре 2020 года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

"Работы по благоустройству и улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции "Улица Народного Ополчения", стартовали на улице Демьяна Бедного. Ее протяженность - 600 м, а площадь - 4,5 га. Работы начались с обустройства строительной площадки и стройгородка, демонтажа бортового камня и покрытий тротуаров и проезжей части", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на улице Демьяна Бедного отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части общей площадью почти 15 тыс. кв. м. Тротуары приведут в порядок и уложат на них 9,6 тыс. кв. м нового асфальта. От проезжей части тротуары отделят гранитным и бетонным бордюрным камнем протяженностью соответственно 2,9 и 3,4 тыс. м. Кроме того, в местах подтоплений рабочие проложат 15 м дополнительной ливневой канализации, а также установят шесть новых и заменят 29 имеющихся дождевых решеток.

"Дорога к новой станции метро станет не только более комфортной, но и безопасной, ведь в рамках благоустройства территории здесь появится порядка 60 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Пассажирам общественного транспорта станет удобнее ждать своего автобуса: для них установят современный остановочный павильон, где можно будет укрыться от непогоды и попутно зарядить свой мобильный", - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в рамках благоустройства высадят более 30 новых деревьев и почти 500 кустарников, а площадь газона составит 19 тыс. кв. м. Для удобства горожан установят 12 лавочек со спинкой, выполненных из стали и дерева, рядом с лавочками также установят 20 урн. "Дорогу к новой станции метро будет найти легко и просто даже тем, кто приехал в этот район впервые: сориентироваться помогут 5 навигационных стел, которые также появятся здесь в рамках работ по благоустройству территории", - заключили в пресс-службе.

Новая станция строится на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения, в районе Хорошево-Мневники.