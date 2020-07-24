Татарстан к 1 сентября запустит суперсервис для школьников

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Минцифра Татарстана рассчитывает запустить к 1 сентября первый суперсервис (комплекс цифровых услуг) для учащихся общеобразовательных учреждений "Я школьник". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

"К 1 сентября Минцифра Республики Татарстан запустит первый суперсервис для учащихся общеобразовательных учреждений - "Я школьник". С помощью нового сервиса учащиеся смогут управлять дневником и планировать школьную деятельность, принимать активное участие в жизни школы, выстраивать собственную траекторию развития на основе успеваемости и интересов", - говорится в ответе на запрос.

В министерстве рассчитывают, что сервис для школьников всех возрастов станет удобным помощником в учебе и во внешкольной деятельности.

В приложении создадут мобильный канал для управления дневником и планирования школьной деятельности к началу 2020/2021 учебного года. Инструмент участия в основных мероприятиях школы и республики с системой достижений и игровыми элементами будет готов к концу 2020/2021 учебного года. Инструмент для выстраивания индивидуальной траектории развития школьника на основе его успеваемости и интересов появится к 2021/2022 учебному году.