В Аргентине число случаев заражения коронавирусом за сутки впервые превысило 6 тыс.

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июля. /ТАСС/. Аргентинские медики за сутки выявили 6 127 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения южноамериканской республики.

Общее число заразившихся достигло 148 027. Больше всего новых случаев было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 4 300. За ней следует столица с 1 267 случаями.

Предыдущий антирекорд по количеству новых заражений - 5 782 - был установлен в среду. Во вторник в стране также было выявлено более 5 тыс. заболевших. Ранее в стране регистрировали менее 4,6 тыс. случаев инфицирования в сутки.

За минувшие сутки была подтверждена смерть 114 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 2 702.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен общий карантин. 4 июня президент Альберто Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов. В провинции Буэнос-Айрес и столице карантин с рядом послаблений продлен как минимум до 2 августа.