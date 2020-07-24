В Роскачестве дали советы по выбору мороженого

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору мороженого и советует выбирать этот продукт так, чтобы он был равномерного цвета, без кристалликов льда, и не пугаться стабилизаторов в составе лакомства. Об этом говорится в сообщении организации.

"Мороженое должно быть равномерного цвета. "Оттенки белого" зависят от процента жирности: чем он выше, тем "желтее" цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем", - отмечается в сообщении.

Как поясняют эксперты, при изготовлении кондитерской глазури допускается использование растительных жиров. Состав глазури обязательно должен расшифровываться на маркировке, либо в общем составе продукта, либо отдельно.

Качественная глазурь не должна излишне крошиться или наоборот - быть липкой консистенции. Наличие белого налета и белых крупинок, точек на глазури говорит о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта.

По мнению представителей организации, мороженое имеет ненадлежащее качество, если продукт покрыт кристалликами льда, поскольку это означает, что оно проходило повторную заморозку, и его вкус уже испорчен. Если упаковка продукта деформирована, то, как утверждают эксперты, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе. К окончанию безопасного для употребления мороженого периода оно теряет свою форму и "усыхает".

Если после хранения в морозилке часть мороженого откалывается, то, по мнению специалистов, такой продукт тоже нельзя назвать качественным.

Состав мороженого

Эксперты напомнили, что в классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50% от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в лакомстве достигает 100%, то называться этот продукт должен "десерт замороженный".

При производстве мороженого также допускается использование различных пищевых красителей, ароматизаторов, антиокислителей и подсластителей. По Европейской системе классификации пищевых добавок ингредиенты маркируются буквой Е. В Роскачестве также добавили, что купить мороженое без стабилизаторов не получится. В производстве мороженого стабилизаторы выполняют важные функции: сохраняют стабильность при хранении мороженого, снижают риск усадки, помогают ему не таять и сохранять форму.

По данным экспертов, действенных способов обнаружить растительные жиры при покупке нет. Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженую массу растительные жиры - отдать образец в лабораторию и исследовать на наличие фитостеринов, которые отсутствуют в молоке и встречаются только в растительных продуктах (кокосовом, пальмовом масле). В Роскачестве также отметили, что мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров.

При покупке мороженого эксперты советуют обращать внимание на жирность продукта. Содержание жира всегда указывается в процентах и влияет на наименование мороженого: молочное (не более 7,5%); сливочное (от 8,0 до 11,5%); пломбир (от 12,0 до 20,0%).