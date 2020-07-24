Суд в Портленде временно запретил сотрудникам федеральных ведомств задерживать журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Суд в американском Портленде (штат Орегон) на время запретил сотрудникам федеральных правоохранительных органов задерживать освещающих акции протеста в городе журналистов, если их не подозревают в каких-либо нарушениях. Об этом говорится в постановлении, поступившем в четверг в электронную базу федерального окружного суда.

Как следует из документа, судья Майкл Саймон согласился с доводами истцов и запретил на две недели сотрудникам федеральных ведомств США задерживать журналистов и применять к ним физическую силу, если только их не подозревают в каких-либо нарушениях. Речь идет о тех сотрудниках СМИ, которые освещают проходящие в Портленде демонстрации, в том числе в защиту прав темнокожих. Указанные меры нельзя применять также к лицам, которые имеют статус наблюдателей за акциями. В их числе юристы и правозащитники.

Иск к властям города в конце июня подала группа журналистов и организация "Американский союз защиты гражданских свобод". Они утверждали, что сотрудники полиции проявляют излишнюю жесткость при разгоне акций протеста, в том числе в отношении сотрудников СМИ. Истцы требовали, чтобы на время разбирательства стражам порядка запретили задерживать журналистов и применять к ним силу. Суд удовлетворил данное ходатайство в начале июля.

Позже судья согласился включить в число ответчиков по иску Министерство внутренней безопасности США и службу судебных приставов. Их сотрудники, в частности, охраняют федеральную собственность в Портленде. Истцы попросили наложить на них те же ограничения, что и на полицию. Суд в четверг удовлетворил и это ходатайство. Саймон не исключил, что двухнедельный запрет может быть продлен.

Ранее на этой неделе пресс-служба Первого канала сообщила, что его съемочная группа пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде во время акции протеста. Посольство России в связи с этим направило в Госдепартамент США ноту протеста.

Ситуация в Портленде

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен более активно задействовать федеральные правоохранительные органы для борьбы с разгулом преступности в городах, где у власти находятся демократы. Он отмечал, что федеральные силы уже были направлены в Портленд и такие же меры могут быть приняты в отношении Чикаго и Нью-Йорка.

Вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств были задействованы при разгоне участников беспорядков в Портленде. Представители Демократической партии в связи с этим выступили с критикой в адрес администрации США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительные меры для борьбы с преступностью.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.