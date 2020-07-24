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Пандемия коронавируса нового типа

Владимирская область переходит ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

Соответствующие рекомендации дал главный санитарный врач области

ТАСС, 24 июля. Власти Владимирской области начали переход ко второму этапу снятия ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Владимир Сипягин на своей странице в Instagram.

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"Мы переходим ко второму этапу снятия ограничений, установленных для предотвращения распространения COVID-19. Вчера вечером после получения соответствующих рекомендаций от главного санитарного врача области я дал поручение своему первому заместителю Александру Ремиге подписать необходимый указ", - сказал губернатор.

Режим повышенной готовности из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией введен во Владимирской области с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта, всеобщий масочный режим - с 25 апреля. После улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти с 30 мая начали первый этап снятия ограничений, открылись магазины непродовольственных товаров с отдельным входом с улицы и площадью торгового зала не более 400 кв. метров, разрешили занятия физкультурой и спортом на воздухе при расстоянии не менее 5 метров, прогулки на улице при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. В регионе сохраняется требование обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, масочный режим в общественных местах.

По данным на 23 июля, во Владимирской области зарегистрировано 5 369 случаев заболевания, 4 889 пациентов выздоровели, отмечено 118 летальных случаев.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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