Владимирская область переходит ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

ТАСС, 24 июля. Власти Владимирской области начали переход ко второму этапу снятия ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Владимир Сипягин на своей странице в Instagram.

"Мы переходим ко второму этапу снятия ограничений, установленных для предотвращения распространения COVID-19. Вчера вечером после получения соответствующих рекомендаций от главного санитарного врача области я дал поручение своему первому заместителю Александру Ремиге подписать необходимый указ", - сказал губернатор.

Режим повышенной готовности из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией введен во Владимирской области с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта, всеобщий масочный режим - с 25 апреля. После улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти с 30 мая начали первый этап снятия ограничений, открылись магазины непродовольственных товаров с отдельным входом с улицы и площадью торгового зала не более 400 кв. метров, разрешили занятия физкультурой и спортом на воздухе при расстоянии не менее 5 метров, прогулки на улице при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. В регионе сохраняется требование обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, масочный режим в общественных местах.

По данным на 23 июля, во Владимирской области зарегистрировано 5 369 случаев заболевания, 4 889 пациентов выздоровели, отмечено 118 летальных случаев.