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Дело в отношении Сергея Фургала

Врио главы Хабаровского края заявил о возможных провокациях на митингах

Несогласованные акции протеста проходят в регионе почти две недели
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о возможных провокациях на несогласованных акциях в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, которые проходят в крае почти две недели. Об этом он сообщил журналистам во время посещения лицея "Звездный" в Хабаровске.

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"Большие митинги, которые начались после задержания Сергея Ивановича, мне понятны, они стихийны. Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора. А то, что я вижу последние три дня, у меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто, как все это дело организует. Это хабаровчане в большинстве своем, но там есть много иногородних и иностранных граждан. <…> Кто-то [из иностранных граждан] остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки, появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели. Региональное сообщение сохраняется. Этот вопрос очевиден", - сказал Дегтярев.

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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