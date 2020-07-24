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Пандемия коронавируса нового типа

В Еврейской АО продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 3 августа

Всего в регионе зафиксировали 516 случаев заражения

ТАСС, 24 июля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) продлили ограничительный режим, установленный в регионе из-за коронавируса весной этого года, до 3 августа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

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"Согласно постановлению № 211 <…> все ограничительные мероприятия, в данный момент действующие на территории региона, продлеваются до 3 августа. Основанием для этого стали рекомендации регионального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на пятницу, в регионе зарегистрировано 516 случаев заражения коронавирусом, один пациент находится на ИВЛ, выписались с выздоровлением 437 человек, умерли семь пациентов.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия коронавируса нового типа
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