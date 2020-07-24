Количество ДТП с детьми в Москве снизилось на 46% по итогам первого полугодия 2020 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 200 детей пострадали в 212 ДТП в Москве за полгода, что на 46% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По итогам шести месяцев текущего года зарегистрировано 212 фактов дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 230 детей, что по обоим показателям на 46% меньше по сравнению с прошлым годом", - рассказали в пресс-службе.

Половину случаев составили наезды на детей-пешеходов, из которых почти 40% пострадали из-за собственной неосторожности. При этом самым частым нарушением ПДД со стороны детей является переход проезжей части в неположенном месте. Управление столичной Госавтоинспекции обращается к родителям с убедительной просьбой уделять больше внимания безопасности детей.