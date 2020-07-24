Иностранцам уже не нужен документ о выходе из своего гражданства для получения паспорта РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Иностранцам, которые хотят получить российский паспорт, больше не нужно предоставлять в органы МВД документ о выходе из своего гражданства. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова.

"Для многих причиной отказа от приобретения российского гражданства служил тот факт, что либо нужно было выйти из имеющегося гражданства, либо предъявить этот документ, который направлялся в полномочные органы государства гражданской принадлежности. С 24 июля независимо от гражданской принадлежности этот документ уже никому предоставлять не нужно. Кроме того, понимая, что большое количество документов иностранный гражданин собирает для получения того или иного статуса, вместе с заявлением о приобретении гражданства не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие источник средств существования, так как это происходит при подаче документов на вид на жительство", - разъяснила начальник миграционного главка МВД в интервью "Российской газете".

Она напомнила, что с 24 июля граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана при получении вида на жительство сразу без срока проживания (ранее не менее 5 лет) смогут подавать документы на приобретение гражданства. На сегодняшний день это коснется более 240 тысяч человек, проживающих в России с видом на жительство и подпадающих под процедуру упрощения приобретения гражданства.

Кроме того, упрощается процедура получения гражданства и для иностранцев, окончивших российские вузы. "По ранее действующему законодательству необходимо было предоставлять документы о том, что человек после окончания вуза отработал официально три года с отчислением в различные фонды социального страхования определенных денежных средств. Учитывая, что такая категория иностранных граждан востребована на рынке труда и адаптирована в российское общество, срок осуществления трудовой деятельности был снижен с 3 лет до 1 года. Я надеюсь, что данной нормой воспользуются многие иностранные граждане", - отметила Казакова.

Другие новшества

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России, а не только для тех, кто является нетрудоспособным, как это было предусмотрено до настоящего момента. Кроме того, закон снимает отдельные ограничения с иностранцев, являющихся носителями русского языка, по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ в территориальные органы МВД России.

Еще одним нововведение стало проведение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской Федерации, к которым данная ранее процедура не применялась. Эта мера направлена на обеспечение безопасности и противодействие проникновению на территорию страны лиц, причастных к террористической деятельности.

Кроме того, устанавливаются полномочия МВД России по утверждению формы и порядка подачи уведомления о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.