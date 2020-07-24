Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в РФ сократился до минимума с 23 апреля

Суточный прирост в абсолютном выражении оказался минимальным с 23 апреля. В относительном выражении он составил около 0,7%.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 811, до 800 849. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Брянской области (0,3%), Смоленской области (0,3%), Липецкой области (0,3%).

Новые 645 случаев выявлены за сутки в Москве, 248 - в Свердловской области, 196 - в Ханты-Мансийском АО, 194 - в Нижегородской области, 181 - в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в РФ болеют 199 029 человек.

Число выписанных за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 444, всего выписали 588 774 человека.

Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших превысила 73% от общего числа заразившихся.

По выздоровлению за сутки выписаны 462 пациента в Москве, 469 - в Ямало-Ненецком АО, 451 - в Свердловской области, 394 - в Красноярском крае, 328 - в Московской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило 154 против 147 днем ранее. Общее количество умерших возросло до 13 046.

Таким образом, умерли 1,63% заразившихся в стране.

За сутки скончались 27 пациентов в Санкт-Петербурге, 15 - в Архангельской области, 11 - в Москве, десять - в Московской области, восемь - в Пермском крае, семь - в Свердловской области, по шесть - в Иркутской и Новосибирской областях.

В новость были внесены изменения (11:01 мск) — передается с уточнением цифры в первом абзаце.