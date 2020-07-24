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Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда о лишении схиигумена Сергия сана

Церковным судом "были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Станислав Красильников/ТАСС
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), сообщает сайт Русской православной церкви в пятницу.

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"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церковным судом "были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)". Прекращение поминовения схиигуменом Сергием патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением епархиальный суд также квалифицировал как нарушение канонических норм.

Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил схиигумена Сергия (Романова) сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. Он был отстранен от проповедей 27 апреля, после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, а также называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло сообщил в тот же день журналистам, что в церковный суд стали поступать обращения от людей, утверждающих, что они являются свидетелями жестокого обращения с детьми на территории монастыря.

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