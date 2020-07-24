{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Совфеде призвали пресекать вбросы об отказе от традиционной формы обучения

Глава комитета СФ подчеркнула, что "установок о переходе только на формат дистанционного образования в стране не было, нет и не будет"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в пятницу на заседании палаты призвала коллег на встречах с родителями школьников и учителями пресекать слухи о том, что в России произойдет полный переход на дистанционное образование.

"Не за горами 1 сентября, когда наши дети пойдут в школу и будут учиться в традиционной форме, как это было до пандемии коронавируса. Никаких установок о переходе только на формат дистанционного образования в стране или отдельных ее регионах не было, нет и не будет", - подчеркнула она.

"Мы просим вас встретиться в регионах с родителями, учительской общественностью, дать необходимые разъяснения и пресечь все попытки искусственно нагнетать обстановку, искажать факты и вводить людей в заблуждение", - добавила сенатор.

В связи с этим парламентарий указала на высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что все слухи о полном переходе с очного на дистанционное образование, закрытии школ и университетов надо рассматривать как откровенную провокацию.

Теги
Россия
В Байкальском заповеднике зафиксировали медведя соломенного цвета
Такой окрас бурого медведя в дикой природе встречается нечасто
Читать полностью