В Совфеде призвали пресекать вбросы об отказе от традиционной формы обучения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в пятницу на заседании палаты призвала коллег на встречах с родителями школьников и учителями пресекать слухи о том, что в России произойдет полный переход на дистанционное образование.

"Не за горами 1 сентября, когда наши дети пойдут в школу и будут учиться в традиционной форме, как это было до пандемии коронавируса. Никаких установок о переходе только на формат дистанционного образования в стране или отдельных ее регионах не было, нет и не будет", - подчеркнула она.

"Мы просим вас встретиться в регионах с родителями, учительской общественностью, дать необходимые разъяснения и пресечь все попытки искусственно нагнетать обстановку, искажать факты и вводить людей в заблуждение", - добавила сенатор.

В связи с этим парламентарий указала на высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что все слухи о полном переходе с очного на дистанционное образование, закрытии школ и университетов надо рассматривать как откровенную провокацию.