В Минпросвещения назвали результаты ЕГЭ по химии аналогичными прошлогодним

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии аналогичны прошлогодним, заявил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя публикации о жалобах на якобы чрезмерную сложность экзамена, который состоялся 16 июля.

"Результат [ЕГЭ по] химии абсолютно аналогичен результату прошлого года и полностью совпадает, там есть небольшая корреляция, с результатом 2018 года", - сказал Кравцов, выступая в Совете Федерации.

Комментируя появившиеся жалобы в интернете на чрезмерную сложность ЕГЭ по химии в этом году в пресс-службе Рособрнадзора ТАСС ранее сообщили, что задания экзамена в этом году не выходят за рамки школьной программы, а экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом - осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года. Участники экзаменов могли заранее ознакомиться с документами, определяющими структуру и содержание экзамена, опубликованными на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).