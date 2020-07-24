Власти Стамбула закрыли доступ к площади перед Айя-Софией из-за массового скопления людей

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Стамбула ограничили в пятницу доступ к проходу людей к собору Святой Софии из-за массового скопления людей.

"Дорогие гости, площадь возле Айя-Софии полностью заполнена желающими совершить намаз. Из-за пандемии проход ограничен, - написал губернатор Али Ерликая на своей странице в Twitter. - Наша Айя-София будет открыта для молитв до завтрашнего утра".

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, площадь перед собором полностью заполнена паломниками. Некоторые из них занимали места ближе к Айя-Софии со вчерашнего вечера.