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Изменение статуса собора Святой Софии

Власти Стамбула закрыли доступ к площади перед Айя-Софией из-за массового скопления людей

Площадь перед собором полностью заполнена паломниками, сообщает корреспондент ТАСС
Описание
© Денис Соловых/ТАСС

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Стамбула ограничили в пятницу доступ к проходу людей к собору Святой Софии из-за массового скопления людей.

"Дорогие гости, площадь возле Айя-Софии полностью заполнена желающими совершить намаз. Из-за пандемии проход ограничен, - написал губернатор Али Ерликая на своей странице в Twitter. - Наша Айя-София будет открыта для молитв до завтрашнего утра".

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, площадь перед собором полностью заполнена паломниками. Некоторые из них занимали места ближе к Айя-Софии со вчерашнего вечера.

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