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Пандемия коронавируса нового типа

Гейтс считает, что эффективные препараты от коронавируса могут создать до конца года

Он также считает, что до начала 2021 года специалисты усовершенствуют методы выявления заражения COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты до конца текущего года могут разработать новые эффективные препараты, которые помогают людям, заразившимся коронавирусом, это облегчит борьбу с распространением инфекции. Такое мнение выразил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир в четверг.

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Он полагает, что до начала 2021 года специалисты усовершенствуют методы выявления заражения новым коронавирусом. Гейтс отметил, что создание препаратов, которые могут помочь уже инфицированным людям, является "наиболее многообещающим направлением, хотя о нем и не говорят так часто, как о вакцине".

"Если есть несколько препаратов, которые в совокупности снижают смертность и развитие серьезных заболеваний более чем на 80%, возможно, более чем на 90%, то это поможет облегчить ужасное бремя", - полагает предприниматель. "Думаю, что к концу года препараты значительно изменят ситуацию", - подчеркнул Гейтс.

По мнению миллиардера, применение вакцины может помочь прекратить массовое распространение коронавируса в "богатых странах" к концу 2021 года. Как полагает Гейтс, "возможно, в течение девяти месяцев после этого" такого же результата удастся достичь "в мире в целом".

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. К настоящему моменту через фонд выделили $300 млн на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние 64-летнего Гейтса превышает $118 млрд. Он занимает второе место в списке самых богатых людей мира. Компания Microsoft была основана в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).

Теги
Гейтс, БиллПандемия коронавируса нового типа
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