Times: принц Гарри и его супруга подали в суд на папарацци за фото их сына в США

ТАСС, 24 июля. Британский принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, подали иск в Верховный суд штата Калифорния против папарацци, чтобы предотвратить продажу и публикации фотографий, на которых, по утверждению пары, изображен их 14-месячный сын Арчи. Эти фото, как сообщает в пятницу газета The Times, были сделаны во время поездки семьи в Малибу, которая проходила в 40 км от нынешней резиденции герцога и герцогини Сассекских.

В суд они обратились после того, как неизвестные стали предлагать снимки с Арчи. Эти фотографии, согласно поданным туда документам, были сделаны без разрешения пары. Принц Гарри и Меган Маркл пока не знают имена сделавших эти снимки. Они хотят выявить этих лиц, добиться судебного решения о выдаче папарацци всех имеющихся у них фото и запрета на преследования Сассекских.

Обращение пары в суд стало, согласно документам, следствием "непрекращающихся и шокирующих попыток бульварных СМИ извлечь выгоду, вторгаясь в частную жизнь ребенка" и стремлением родителей сделать все возможное, чтобы защитить его от подобных вылазок.

В начале года принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судебным преследованием папарацци в Канаде за фото, сделанные теми во время прогулки Меган Макрл в общественном парке острова Ванкувер (провинция Британская Колумбия). На снимках супруга внука королевы Великобритании Елизаветы II появляется с Арчи и двумя собаками.

Разрыв сотрудничества с британскими таблоидами

Осенью прошлого года Сассекские подали в суд на несколько британских газет — The Mail on Sunday, The Sun, Daily Mirror, обвинив их сотрудников в недобросовестном использовании личной информации, нарушении британского закона об авторском праве и незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.

В апреле пара объявила о прекращении любого сотрудничества с четырьмя британскими таблоидами. Помимо упомянутых трех изданий в список газет, с которыми у пары, переехавшей в Калифорнию, будет "нулевое сотрудничество", попала и газета Daily Express. На практике это означает, что все эти таблоиды перестанут получать новости и фотографии от герцога и герцогини Сассекских, а их журналистов не будут приглашать на организуемые четой мероприятия.

Как пара оказалась в Северной Америке

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Семья принца также больше не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. Помимо этого, им было запрещено использовать бренд Sussex Royal.

Причины решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ публиковали разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывали этот шаг как раз с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания таблоидов, которые, по словам принца Гарри, развернули настоящую кампанию травли против его супруги и распространяют о ней ложные слухи.