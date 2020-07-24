Совфед одобрил закон о выплате семьям погибших госслужащих, имеющих госнаграды

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о единовременной выплате для семей погибших (умерших) госслужащих, отмеченных государственными наградами.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, в федеральные законы предлагается включить положения о выплате единовременного поощрения членам семей погибших (умерших) федеральных государственных служащих, награжденных государственными наградами РФ или поощренных президентом РФ, правительством РФ.

Обратиться за такой выплатой в государственный орган, где работал награжденный, можно будет в течение полугода. В этом случае деньги будут перечислены в течение месяца со дня обращения. Выплату будут вправе получить супруга (супруг) погибшего, его родители, дети, а также лица, находившиеся у него на иждивении.

Размеры единовременных выплат будут устанавливаться дополнительными нормативно-правовыми актами.