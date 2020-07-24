Совфед одобрил закон об электронных однократных визах для въезда в Россию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в Россию.

Речь в законе идет о визах для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Электронная виза будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.

Такая виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Она будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых установит правительство.

Оформляться такая виза будет на основании решения МИД России, принятого после подачи заявления иностранным гражданином, которое можно будет заполнить в интернете. Срок оформления составит не более четырех календарных дней. При этом правительство будет определять пункты въезда и выезда в РФ для обладателей электронных виз.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил, что в верхней палате неоднократно рассматривался этот вопрос. Вывод сенаторов, по его словам, всегда заключался в том, что практика оформления электронных виз передовая. "Она абсолютно отвечает национальным интересам РФ, она должна быть максимально тиражирована, расширена до максимума, как только это позволят обстоятельства", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что решение, которое будет юридически оформлено этим законом, повысит привлекательность и доступность России для иностранцев. "Эта процедура апробирована, отлажена в полном объеме, соответствует ожиданиям и потребностям соответствующих российских структур и систем", - сказал Косачев.