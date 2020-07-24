Режим самоизоляции для пожилых граждан продлили во Владимирской области до 9 августа

ВЛАДИМИР, 24 июля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей Владимирской области старше 65 лет продлен до 9 августа. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 9 августа в нашем регионе продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в сообщении.

Гражданам, находящимся на самоизоляции, разрешено выходить из дома за получением медицинской помощи, для выгула животных, посещения объектов розничной торговли в утреннее время. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта.

24 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о переходе региона ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Он также поручил с 24 июля возобновить работу детских садов. 22 июля глава региона разрешил открыть кафе и рестораны, а 23 июля - снял ограничения на проведение культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 24 июля во Владимирской области зарегистрировано 5 402 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 5 021 человек выздоровел, зарегистрирован 121 летальный исход.