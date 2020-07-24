Вернувшаяся из США в Хабаровск после помощи Дегтярева девочка сделала ему подарок

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу встретился с девочкой, которой помог вернуться домой из США, куда ее тайно вывез отец. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства, девочка подарила Дегтяреву пластилиновую розу.

Отец похитил ребенка у матери, хабаровчанки Олеси Смирновой, и вывез в США в августе прошлого года, рассказали в пресс-службе правительства. Зимой ее удалось вернуть домой.

"От мамы девочка слышала про человека, оказавшего помощь ее семье, поэтому к приезду подготовила небольшой подарок - розочку из пластилина", - сказали в пресс-службе.

Мать девочки также поблагодарила Дегтярева за помощь и рассказала, как полиция США отказывалась отдавать ей дочь, поскольку ребенка не было в розыскной базе.

"Позвонила вам, объяснила всю ситуацию, и вскоре дочь появилась в списке Интерпола. Только благодаря вашей личной помощи получилось вернуть Викушу", - приводит пресс-служба слова Смирновой.

Друзья помогли Смирновой обратиться к тогда еще председателю комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтяреву, который прилетал в Хабаровск на хоккейный матч. Сначала женщине передали данные о местонахождении дочери в США, а затем, когда началась судебная тяжба, Дегтярев помог через Интерпол решить вопрос с возвращением ее дочери в Хабаровск. Этой осенью девочка, пропустившая из-за затянувшейся семейной драмы учебный год, пойдет в первый класс.