Правительство РФ отменило 20 нормативных актов по требованиям в области гидробезопасности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об отмене некоторых нормативных правовых актов с требованиями в области безопасности гидротехнических сооружений. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отменить нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений", - отмечается в постановлении. Так, в перечень отмененных актов включено 20 постановлений и приказов федеральных органов.

Также в постановлении указывается признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства РФ, которые содержат обязательные требования в области безопасности гидротехнических сооружений.

Всего в списке 17 таких актов.

Как указывается в документе, постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы предполагает "регуляторная гильотина" - реформа контрольно-надзорной деятельности. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", оба законопроекта Госдума приняла 23 июля.