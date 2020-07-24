За два года ФСИН изъяла 60 тыс. телефонов, которые пытались доставить заключенным

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН России за два последних года изъяли 60 тыс. мобильных телефонов, которые пытались доставить заключенным в СИЗО и колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.

"В 2019 году при попытке доставки злоумышленниками сотовых телефонов в учреждения уголовно-исполнительной системы было изъято более 31 тыс. мобильных телефонов, в 2018 году - свыше 29 тысяч", - сообщили в пресс-службе.

Один из последних случаев - попытка перебросить на территорию ИК-12 в Рыбинске Ярославской области 23 июля пять свертков, в которых было обнаружено 22 сим-карты, 21 сотовый телефон и аксессуары к ним, 30 одноразовых шприцов. Задержаны двое молодых людей, пытавшиеся совершить доставку мобильников по заказу осужденного за кражу. За переброс молодым людям пообещали 2 тыс. рублей и мобильный телефон.

"На сегодняшний день самым распространенным способом доставки мобильных телефонов в места лишения свободы является их переброс через основное ограждение. Для этого злоумышленники используют различные технические хитрости: запускают квадрокоптеры, стреляют из арбалетов, изготавливают специальные пушки", - отметили в ведомстве. Между тем, по данным ФСИН, при попытке доставки в следственные изоляторы и исправительные колонии изымается около 60% мобильных телефонов.

Как ранее сообщили ТАСС в Генеральной прокуратуре, в 2019 году и первой половине 2020 года в исправительных учреждениях было изъято 77 тыс. средств мобильной связи. Кроме того, за 1,5 года у сотрудников учреждений было изъято 230 средств мобильной связи, которые они пытались пронести заключенным.

Обыск в СИЗО "Бутырка"

Сотрудники центрального аппарата ФСИН России в ходе внезапного обыска в столичном СИЗО "Бутырка" изъяли 40 мобильных телефонов.

"23 июля сотрудниками центрального аппарата ФСИН России при взаимодействии с сотрудниками УФСИН России по Москве и ФСБ России в столичном СИЗО № 2 проведен внеплановый обыск камер и других помещений следственного изолятора с целью проверки наличия у подозреваемых, обвиняемых и осужденных мобильных телефонов и иных запрещенных предметов. В результате обыска в знаменитом следственном изоляторе "Бутырка" были найдены и изъяты 40 мобильных телефонов, аксессуары к ним и 24 сим-карты", - сообщили в пресс-службе. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Мероприятия по внеплановым обыскам в столичных СИЗО начались после того, как в "Матросской Тишине" сотрудники правоохранительных органов выявили подпольный кол-центр, с помощью которого заключенные выманили у граждан десятки миллионов рублей. Были задержаны двое сотрудников СИЗО, получившие за пронос запрещенных предметов 5 млн рублей. Ранее внезапный обыск прошел и в СИЗО-5 ("Водник"), где у заключенных изъяли 25 телефонов.