СК сообщил о снижении преступности в российских войсках

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Общий уровень преступности в российских войсках снижается, но возросло число коррупционных преступлений и уклонения от военной службы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ по итогам коллегии ГВСУ.

"И. о. руководителя Главного военного следственного управления СК Сергей Федотов сообщил, что в первом полугодии 2020 года общее количество преступлений, зарегистрированных военными следственными органами Следственного комитета, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года понизилось на 13%", - говорится в сообщении. Снижение данного показателя зафиксировано в большинстве федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба: в Вооруженных силах, войсках и подразделениях Росгвардии, ФСБ и МЧС России.

Вместе с тем возросло количество учтенных коррупционных деяний и преступлений против общественной безопасности. Так, увеличилось число фактов дачи и получения взятки. "Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом", - сообщили в ГВСУ.

Кроме того, несмотря на значительное снижение преступлений против собственности, государственной власти и интересов государственной службы, ущерб от преступлений продолжает расти. "Общий ущерб по всем учтенным преступлениям возрос в 1,8 раза, составив более 12,5 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе. На данный момент возмещено уже более 1,1 млрд рублей, а также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 429 млн рублей. Таким образом, сумма возмещенного ущерба в первом полугодии 2020 года с учетом арестованного имущества обвиняемых составила 1 млрд 578 млн рублей. В прошлом году данный показатель был в 2,3 раза меньше - 675 млн рублей.