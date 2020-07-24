Песков: Путин говорил Трампу, что в Москве "все очень неплохо" с динамикой по коронавирусу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе со своим американским коллегой Дональдом Трампом в четверг упоминал об эффективных мерах борьбы с коронавирусом в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США о том, что Россия в плане эпидемии переживает трудные времена, особенно в Москве.

"В Москве все очень неплохо, именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент Российской Федерации в ходе вчерашнего телефонного разговора", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "Путин информировал своего коллегу о тех мерах, которые принимаются" в России для борьбы с коронавирусом. "О достаточно эффективных мерах, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в Российской Федерации [в целом]", - подчеркнул Песков.