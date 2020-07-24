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СФ одобрил закон, позволяющий смягчать наказание беременным за нетяжкие преступления

Теперь к осужденным беременным и женщинам с детьми до трех лет может быть применено условно-досрочное освобождение либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который позволяет смягчать уголовное наказание для матерей с детьми до трех лет и беременных женщин, совершивших преступления небольшой тяжести.

Теперь к осужденным беременным и женщинам с детьми до трех лет, находящимся в доме ребенка при исправительном учреждении, может быть применено условно-досрочное освобождение либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания. Изменения, вносимые в Уголовный кодекс РФ, уточняют, что осужденная должна отбыть не менее четверти назначенного судом срока за нетяжкое преступление.

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, приведенным в сопроводительных документах к закону, в домах ребенка при исправительных учреждениях по состоянию на 1 января 2018 года находились три женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести, на 1 января 2019 года — шесть, на 1 марта 2019 года — восемь. Кроме того, на 1 января 2019 года беременных женщин в учреждениях системы было 17, на 1 марта 2019 года

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