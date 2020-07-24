СФ одобрил закон о повышении штрафов за продажу табака, снюса и насвая несовершеннолетним

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об усилении административной ответственности за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним.

Согласно документу, оптовая или розничная продажа насвая и снюса теперь влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 4 тыс. рублей), на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 7 тыс. до 12 тыс. рублей) и на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас от 40 тыс. до 60 тыс. рублей).

За продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий предлагается установить штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 40 тыс. до 70 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), а для юридических лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей (сейчас от 100 тыс. до 150 тыс. рублей).

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, насвай изготавливается в кустарных условиях, преимущественно в среднеазиатских республиках. Основными компонентами насвая являются мелко измельченные листья табака и гашеная известь. Официально он не включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, при этом его оптовая и розничная продажа запрещена. Снюс - это разновидность жевательного табака, бездымный продукт для получения дозы никотина, его продажа в России запрещена с 2015 года.