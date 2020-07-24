Прокуратура добилась выплаты надбавок медикам Видновской больницы в Подмосковье

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура добилась выплаты надбавок на 670 тыс. рублей медикам, работающим с пациентами с коронавирусом в Видновской больнице в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В ходе проверки прокуратура установила, что надбавки стимулирующего характера за апрель и май не были выплачены пяти сотрудникам Видновской районной клинической больницы, оказывающей медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Общая сумма образовавшейся задолженности превысила 670 тыс. рублей.

"В связи с этим прокуратура возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и внесла представление об устранении нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства указанные денежные средства выплачены работникам в полном объеме", - сообщили в надзорном ведомстве.