Мурашко рассказал об обсуждении поставок российской вакцины от COVID-19 в страны ШОС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в страны Шанхайской организации сотрудничества уже ведутся, активнее их будут вести после регистрации препарата. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В рамках международного взаимодействия сегодня идут определенные переговоры, и они будут продолжены в первую очередь после того, когда вакцина будет уже зарегистрирована. Тогда будет более активное взаимодействие, сейчас идет в том числе параллельно подготовительный этап масштабирования производства. Хотел бы подчеркнуть, что поскольку это новая вакцина, то мы планируем <...> поэтапный ввод ее", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия регулярно обменивается данными о коронавирусе с другими странами.

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