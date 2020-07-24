В Татарстане запустили молодежный портал для поиска работы

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Портал, направленный на помощь молодежи в поиске работы, запустили в Татарстане. Проект подразумевает создание доверительных отношений между работодателем и молодым сотрудником, сообщается в пятницу на сайте Министерства по делам молодежи республики.

"Студенческие отряды Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан запустили портал "Работа молодым", который направлен на помощь в поиске работы и построении успешной карьеры молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет", - говорится в сообщении.

Проект также поможет защитить специалистов от обмана, а их руководство - от некачественного выполнения работы, отметили в Минмолодежи Татарстана. Портал даст возможность для поиска работы, стажировки и прохождения практики. В ресурсе разместят актуальную информацию о рынке труда региона, а также временные, разовые, сезонные вакансии.

"На сегодняшний день на сайте открыты вакансии 15 работодателей, которые ищут HR-менеджера, повара, шеф-повара, подсобного рабочего в пищеблоке, вахтера, дворника, промоутера, косильщика травы, токаря вахтовым методом, а также персонал технической группы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, портал позволит организовать более 4 тыс. дополнительных рабочих мест для временной и сезонной работы молодежи в течение года.