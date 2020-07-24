Совфед одобрил закон о выплатах фактическим воспитателям погибших военных

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о предоставлении мер социальной поддержки людям, которые фактически воспитывали в детстве военного, погибшего при несении службы или вследствие военной травмы.

Согласно закону, право на единовременную выплату получит фактический воспитатель погибшего - "лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия".

Кроме того, фактические воспитатели, достигшие возраста 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины), либо являющиеся инвалидами, смогут оформить ежемесячную денежную компенсацию в связи с гибелью военнослужащего.

Сейчас право на единовременное пособие и ежемесячную компенсацию имеют лишь члены семьи погибшего военного. Признание лица фактическим воспитателем будет производиться судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, говорится в документе.