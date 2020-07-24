Песков не стал комментировать законопроект о разглашении данных, угрожающих репутации ФСБ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать принятый Госдумой 21 июля законопроект о запрете ветеранам ФСБ разглашать данные, угрожающие репутации службы.

"Не могу ничего сказать, не располагаю информацией", - сказал он. Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос одного из журналистов, "занимался ли этом законом глава государства".

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий сотрудникам и экс-служащим ФСБ разглашать информацию о деятельности службы, составляющей профессиональную тайну. К ней предлагается отнести данные, разглашение которых может "создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации".

При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, которые изучат данные материалы на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение. Без такого одобрения публикация материалов о работе органов ФСБ будет запрещена "в целях недопущения угроз безопасности".