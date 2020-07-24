Совфед одобрил закон о продовольственных пайках для росгвардейцев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, предусматривающий выдачу продовольственных пайков служащим войск Росгвардии.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, обеспечить горячее питание во время выполнения росгвардейцами служебно-боевых задач не всегда возможно из-за отсутствия столовых в местах несения службы. При этом выдача им продовольственного пайка невозможна из-за отсутствия законодательного урегулирования.

По слова разработчиков инициативы, нерешенность этого вопроса приводит к необходимости ежедневной выдачи индивидуальных рационов питания (так называемых сухих пайков), "что влечет ухудшение качества питания и удорожание его стоимости более чем в три раза".