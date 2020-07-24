Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15,5 млн человек

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Главным очагом коронавирусной инфекции продолжают оставаться США, где общее количество инфицированных уже превысило 4 млн, умерли свыше 143,8 тыс. пациентов. Рекордные показатели суточного прироста новых заразившихся фиксируются также в Индии, Мексике и Аргентине.
В Южно-Африканской Республике общее количество инфицированных превысило 400 тыс. человек, в Пакистане - 270 тыс., в Ираке число заразившихся превысило 100 тыс.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки по всему миру выявлено более 247,2 тыс. инфицированных, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии.
Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 15,5 млн человек, свыше 633 тыс. умерли.
Очаг в США
Согласно информации американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, за сутки в США выявлены 71,7 тыс. новых случаев заражения, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии. Резкий всплеск заболеваемости произошел в стране в начале июля, с тех пор уровень суточного прироста числа инфицированных в полтора-два раза превышает пиковые показатели апреля. Число умерших из-за коронавируса второй день подряд превышает 1 тыс. человек.
США являются абсолютным мировым лидером по числу заражений и количеству умерших от коронавируса. Наибольшее распространение инфекция получила в штате Калифорния (почти 422 тыс. заразившихся), за ней следуют Нью-Йорк (около 410 тыс.), Флорида (390 тыс.) и Техас (363 тыс.). Каждый из этих штатов по отдельности мог бы занять одно из мест первой десятки наиболее затронутых коронавирусом стран.
Рост в Латинской Америке
Более 8,4 тыс. случаев заражения было зафиксировано накануне в Мексике, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Общее количество инфицированных превысило 370 тыс., количество умерших в Мексике превысило 41,9 тыс. человек.
Максимальный суточный показатель новых случаев - свыше 6,1 тыс. случаев - был зафиксирован в Аргентине. Общее число заразившихся достигло там 148 тыс. человек. Южноамериканская страна замыкает двадцатку наиболее затронутых коронавирусом государств.
В Бразилии за сутки выявлены почти 60 тыс. инфицированных, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии. Общее количество инфицированных превысило 2,28 млн человек. Умерли за сутки свыше 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом, общее число умерших превысило 84 тыс. человек. По числу заражений и летальных исходов Бразилия занимает второе место в мире.
Всплеск заболеваемости на протяжении последней недели наблюдается в Колумбии, общее количество инфицированных в этой стране к пятнице превысило 226,3 тыс. человек. Страна вышла на 15-е место в мире, обогнав Турцию, где в последние дни регистрируется менее 1 тыс. новых случаев заражения в сутки.
Скачок в Индии
Как сообщил в пятницу Минздрав Индии, за истекшие сутки в стране выявлены свыше 49,3 тыс. инфицированных, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Скорость распространения инфекции в Индии непрерывно растет с начала июня, а в последние полторы недели заболеваемость вышла на самые высокие уровни. По общему количеству инфицированных - свыше 1,28 млн человек - Индия занимает третье место в мире.
По числу умерших из-за коронавируса, которое к пятнице превысило 30,6 тыс. человек, Индия обогнала Францию (немногим более 30 тыс.) и вышла на шестое место в мире. На пятом находится Италия, где насчитывается немногим более 35 тыс. умерших.
Смертность в Иране
В Иране, который, по оценке властей, переживает вторую волну распространения коронавируса, число летальных исходов преодолело отметку в 15 тыс. По этому показателю Иран замыкает десятку государств с наибольшим количеством умерших из-за коронавируса.
Республика находится также на десятом месте по общему количеству инфицированных за время пандемии (284 тыс. человек).
На 11-й строчке располагается Пакистан, где в пятницу, по данным властей, число случаев заражения превысило 270 тыс. 13-е место занимает Саудовская Аравия (более 258 тыс. инфицированных). Турция (около 223 тыс. случаев заражения) и Бангладеш (213,2 тыс.) занимают соответственно 16-ю и 17-ю позиции.
В Ираке общее количество инфицированных за время пандемии превысило 102,2 тыс. Ирак стал 22-м государством в мире, где число случаев заражения преодолело 100 тыс.
Ситуация в Африке
В Южно-Африканской Республике общее число случаев заражения превысило 400 тыс. Страна заняла пятое место в мире по числу инфицированных вслед за Россией, где в пятницу количество заболевших превысило 800 тыс. человек. Из-за всплеска заболеваемости власти ЮАР решили на месяц закрыть все школы, исключение сделано лишь для учащихся выпускного 12-го класса, у которых вынужденные каникулы продлятся всего неделю.
ЮАР является главным очагом коронавируса в Африке, а второй по величине очаг расположился в Египте, где к пятнице общее количество инфицированных превысило 90 тыс. человек.
Всего на Африканском континенте, по данным ВОЗ, выявлено около 650 тыс. случаев заражения коронавирусом.