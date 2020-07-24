Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15,5 млн человек

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Главным очагом коронавирусной инфекции продолжают оставаться США, где общее количество инфицированных уже превысило 4 млн, умерли свыше 143,8 тыс. пациентов. Рекордные показатели суточного прироста новых заразившихся фиксируются также в Индии, Мексике и Аргентине.

В Южно-Африканской Республике общее количество инфицированных превысило 400 тыс. человек, в Пакистане - 270 тыс., в Ираке число заразившихся превысило 100 тыс.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки по всему миру выявлено более 247,2 тыс. инфицированных, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии.

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 15,5 млн человек, свыше 633 тыс. умерли.

Очаг в США

Согласно информации американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, за сутки в США выявлены 71,7 тыс. новых случаев заражения, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии. Резкий всплеск заболеваемости произошел в стране в начале июля, с тех пор уровень суточного прироста числа инфицированных в полтора-два раза превышает пиковые показатели апреля. Число умерших из-за коронавируса второй день подряд превышает 1 тыс. человек.

США являются абсолютным мировым лидером по числу заражений и количеству умерших от коронавируса. Наибольшее распространение инфекция получила в штате Калифорния (почти 422 тыс. заразившихся), за ней следуют Нью-Йорк (около 410 тыс.), Флорида (390 тыс.) и Техас (363 тыс.). Каждый из этих штатов по отдельности мог бы занять одно из мест первой десятки наиболее затронутых коронавирусом стран.

Рост в Латинской Америке

Более 8,4 тыс. случаев заражения было зафиксировано накануне в Мексике, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Общее количество инфицированных превысило 370 тыс., количество умерших в Мексике превысило 41,9 тыс. человек.