В Думе хотят запретить вылов морских млекопитающих для культурно-зрелищных мероприятий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил запрос на имя вице-премьера Виктории Абрамченко с просьбой рассмотреть вопрос о запрете вылова морских млекопитающих для культурно-развлекательных целей, сообщил в пятницу глава комитета Владимир Бурматов.

"Мы считаем, что надо довести до логического завершения инициативу, с которой выступал вице-премьер (на тот момент - прим. ТАСС) Алексей Гордеев. Речь идет о запрете на вылов морских млекопитающих для культурно-развлекательных целей так называемых. Мы сейчас подготовили запрос на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, это теперь в ее компетенции находится, с просьбой к этому вопросу вернуться и его рассмотреть и соответствующее решение принять", - отметил Бурматов в ходе пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, комитет также готовит запрос в правоохранительные и надзорные ведомства, чтобы проверить дельфинарии на территории РФ "на предмет соответствия тех морских млекопитающих, которые находятся там, тем документам, которые на них оформлены". Как отметил Бурматов, нередко документы на млекопитающих оформлялись еще в 90-е годы, но сейчас в дельфинариях содержатся молодые особи.