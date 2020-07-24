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Совфед одобрил закон, разрешающий членам СНТ в 2020 году проводить заочные собрания

При этом документом также разрешается очно-заочная форма, однако применять ее можно только в случае несостоявшегося собрания, на которое определенное число садоводов все же придет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который позволит членам садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) проводить заочные собрания до конца 2020 года.

Действующее законодательство не допускает заочную форму проведения голосования. При этом документом также разрешается очно-заочная форма, однако применять ее можно только в случае несостоявшегося собрания, на которое определенное число садоводов все же придет. Собрания необходимы для избрания членов правления, утверждений сметы, размера и порядка уплаты взносов.

В законе говорится, что решение общего собрания членов товарищества в 2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования "по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества... независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования".

Кроме того, закон дает право проводить заочные собрания не только до конца года, но и на период введения в России или отдельных ее частях режима повышенной готовности или ЧС.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале мая сенаторами Андреем Кутеповым и Сергеем Мамедовым. По их мнению, проведение общих собраний членов СНТ в заочной форме необходимо в целях обеспечения режима самоизоляции.

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