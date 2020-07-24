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Совфед одобрил законы о рассмотрении спортивных споров в третейских судах

Сейчас такие споры рассматриваются только комиссиями по трудовым спорам и судами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу законы, разрешающие рассмотрение трудовых споров спортсменов и тренеров в третейских судах (арбитраже).

Сейчас такие споры рассматриваются только комиссиями по трудовым спорам и судами.

Как отметил зампред комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев, законом определено, что арбитражное соглашение о передаче в арбитраж индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров заключается в виде отдельного соглашения. "Также Трудовой кодекс РФ дополняется новой статьей, предусматривающей возможность рассмотрения указанных индивидуальных трудовых споров не только комиссиями, но и в арбитраже, при наличии между сторонами трудовых правоотношений соответствующего арбитражного соглашения", - уточнил парламентарий.

Кроме того, законом закрепляется, что споры о нарушении антидопинговых правил, о спортивных санкциях, а также индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров являются предметом арбитража, администрируемого исключительно постоянно действующим арбитражным учреждением, образованным в соответствии с законодательством РФ и не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, администрируемого иным арбитражным учреждением, за исключением иностранного арбитражного учреждения в случаях, прямо предусмотренных нормами международных спортивных организаций.

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РоссияВарфоломеев, Александр Георгиевич
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