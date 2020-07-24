Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии

ТАМБУЛ, 24 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Первый с 1934 года пятничный намаз начался в соборе Святой Софии, статус которой в июле был изменен с музея на мечеть. В нем принимает участие президент Турции Тайип Эрдоган, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В самой Айя-Софии молится турецкий лидер и другие политики страны. В районе возле собора собралось несколько сотен человек, чтобы присоединиться к намазу на улице.

Непосредственно перед самой молитвой турецкий лидер зачитал отрывок из Корана. Это транслировалось на больших экранах, установленных на площади. Появление Эрдогана на экране было встречено восторженными криками собравшихся "Аллаху Акбар".