СФ одобрил закон, приравнивающий вейпы и кальяны к табачным изделиям

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, распространяющий действие антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, включая электронные сигареты, вейпы и кальяны. Тем самым вводится запрет на их использование в общественных местах и на продажу несовершеннолетним.

Как пояснил первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, в отношении никотинсодержащей продукции, устройств для ее употребления и кальянов устанавливаются все запретительные меры, аналогичные уже действующим в отношении табака и табачной продукции. Соответственно, в местах, где запрещено курить сигареты, запрещается употреблять подобную продукцию.

"Запрещается реклама, стимулирование продаж и спонсорства, продажи такой продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними", - отметил сенатор.

Закон запрещает курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе и курения кальяна.

Закон запрещает торговлю никотинсодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл. При этом полностью запрещается продажа табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Документ запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о покупке для них такой продукции, ее передаче, а также требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.

"Закон направлен на охрану здоровья и права на благоприятную окружающую среду, а также на недопущение вовлечения в процесс потребления никотинсодержащей продукции детей и молодежи", - сказал Рязанский.