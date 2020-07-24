Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщил о скором открытии Золотых ворот

ВЛАДИМИР, 24 июля. /ТАСС/. Белокаменный памятник ЮНЕСКО XII века, символ Владимира - Золотые ворота откроется для посещения в ближайшие дни после закрытия из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщила в пятницу генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В конце июня руководство музея-заповедника заявило о том, что из-за невозможности организовать отдельный вход и выход, Золотые ворота не могут открыться для посетителей в период действия ограничений.

"У посетителей очень много сожалений по поводу того, что закрыты Золотые ворота, Сотрудникам музея-заповедника пришлось очень серьезно поработать для того, чтобы организовать систему оповещения. Нам нужно было установить контакт между хранителями памятника и экскурсоводами для того, чтобы экскурсоводы понимали, достаточно ли пространства внутри для того, чтобы они могли подняться со своей группой", - сказала Мельникова.

Она также отметила, что сейчас система апробируется, "но, что в районе ближайшей недели мы планируем открыть Золотые ворота - это однозначно".

Символ Владимира - Золотые ворота - выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Ворота построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском как главная боевая и проездная башня крепости. Из пяти внешних ворот крепости уцелели одни - Золотые. Здание представляет собой высокую башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине, оно расположено в исторической части города и разделяет транспортные потоки центральной улицы Владимира.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.