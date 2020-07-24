Первый вице-губернатор Новгородской области госпитализирован с коронавирусом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов заразился новой коронавирусной инфекцией и проходит лечение в больнице. Об этом в пятницу сообщил региональный оперативный штаб.

"Дронов проходит лечение в инфекционной больнице, состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Сейчас определяется круг контактных лиц. На время отсутствия Дронова его полномочия исполняет заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Новгородской области выявлено 18 новых случаев заражения, за весь период пандемии в области заразился 3 621 человек, 2 248 человек выздоровели, 70 человек умерли.