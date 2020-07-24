КС обязал при отказе в приеме в профильную школу предоставить ученику место в обычной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Власти обязаны предоставить ученику место в обычном образовательном учреждении для обучения в 10-м и 11-м классах в случае, если он не может пройти отбор после окончания девятого класса в школу с углубленным изучением какого-либо предмета. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) России.

"[Нормы закона "Об образовании в РФ"] предполагают обязанность органов государственной власти субъектов РФ по обеспечению нормативно-правовых гарантий продолжения обучения по общеобразовательным программам среднего общего образования для лиц, освоивших программу основного общего образования, но не прошедших индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам среднего общего образования, предполагающим углубленное изучение отдельных учебных предметов", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что власти должны предоставить ученику, не прошедшему отбор в старшие классы с углубленным изучением предметов после окончания девятилетнего обучения, место в другой образовательной организации с учетом, что новая школа будет расположена на доступном расстоянии от места проживания ученика. В противном случае ученик должен иметь возможность продолжать обучение в своей школе в классе с обычной учебной программой.

Рассмотрение жалобы на нормы закона "Об образовании в РФ" проводилось в КС по обращению жителя Омска Игоря Пикулина, дочь которого не взяли в 10-й класс гимназии, где она училась девять лет, и отчислили, так как она не прошла отбор.

Пикулин обратился в суд общей юрисдикции и потребовал отменить отчисление. Суд отказал в отмене данного решения и также указал, что дочь заявителя зарегистрирована по адресу, который не относится к данной гимназии. Пикулин после этого обратился в КС.

В постановлении КС также отмечается, что российское законодательство можно усовершенствовать и четко прописать в нем гарантии для ученика в случае, если он не прошел отбор и не смог попасть в старшие классы с углубленным изучением какого-либо предмета.