"На Кубани впервые стартует автомобильная экспедиция "От Боспора до Каспия". Проект приурочен к 175-летию Русского географического общества. Экспедиция начнется 27 июля в Краснодаре", - говорится в сообщении.

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Первая автомобильная экспедиция "От Боспора до Каспия" стартует в Краснодарском крае 27 июля. Она пройдет на экспериментальных автомобилях Lada, приспособленных для длительной езды по равнинной и горной местности, ее приурочат к 175-летию Русского географического общества, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

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Уточняется, что маршрут экспедиции пройдет по территориям Кубани, Адыгеи, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Ингушетии. Его общая протяженность составит 3700 км, а продолжительность - 22 дня.

"Завершится экспедиция 16 августа во Владикавказе. Цель проекта - развитие активных видов туризма, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках", - добавили в пресс-службе, отметив, что участники экспедиции будут передвигаться на специально созданных экспериментальных автомобилях Lada, приспособленных для длительной езды по равнинной и горной местности.

Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединяет достопримечательности античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные центры винного туризма. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.