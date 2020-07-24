Предприятия общепита и фудкорты возобновляют работу во Владимирской области

ТАСС, 24 июля. Работа предприятий общепита и фудкортов в торговых центрах и учреждениях дополнительного профобразования в очном режиме возобновлена во Владимирской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное профессиональное образование взрослых, в очном режиме, предприятий общественного питания и фудкортов в непродовольственных торговых центрах", - сказали в администрации.

В пресс-службе уточнили, что на территории торговых объектов сохраняется запрет деятельности досуговых и развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых зон, а также проведения массовых мероприятий и промоакций.

24 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о переходе региона ко второму этапу снятия ограничений, он также поручил с 24 июля возобновить работу детских садов. 22 июля глава региона разрешил открыть кафе и рестораны, а 23 июля снял ограничения на проведение культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 24 июля во Владимирской области зарегистрировано 5 402 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 5 021 человек выздоровел, зарегистрирован 121 летальный исход.